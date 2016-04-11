Главарь ЛНР назвал "республику" банановой, опубликовано видео

Главарь самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в "республике" нет инвестиционного развития, и назвал ее "банановой".

Об этом он сообщил на заседании "совета министров", пишет Украинская правда.

В то же время лидер боевиков признал, что на захваченную украинскую территорию и "рубля никто не привезет".

"А реализация наших бюджетных программ каким образом у вас учтена? Куда это все?... Инвестиционного развития у нас вообще нет", — признал он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что в начале апреля главарям орудующих на востоке Украины боевиков ДНР и ЛНР Россия выделила из бюджета 800 млн рублей.

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