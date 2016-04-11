В Генпрокуратуре настаивают, что вручили подозрение Касько, адвокат — отрицает

Бывшему заму генпрокурора Виталию Касько ночью прямо на улице, у столичного театра Ивана Франко, вручили и объявили подозрение в совершении преступления

Информацию о вручении и объявления подозрению в совершении преступления Касько "5 канала" подтвердил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

По его словам, подозрение касается дела о мошенничестве с недвижимостью. Перед вручением подозрения злоумышленники замазали автомобиль Каська неизвестным веществом, чтобы он не мог открыть и уехать, и именно в это время и появились сотрудники Генпрокуратуры.

Подозрение же зачитывали обычные следователи. Хотя, по словам адвоката, — это должны делать сам генпрокурор или его замы. Также защитники Касько предполагают, что за их подзащитным следили. На место происшествия пришлось вызвать полицию, которая зафиксировала факт порчи имущества.

В то же время адвокат Касько — Евгений Грушковец говорит, что подозрение экс-замгенпрокурору так и не было вручено. Об этом заявил его в эфире телеканала "112 Украина".

"Неизвестные лица хотели вручить ему какой-то документ", — сказал он. Адвокат также отметил, что объявившие Касько сообщение о подозрении не предоставили "свои полномочия".

Напомним, что в феврале 2016-го Касько на брифинге по расследованию дела "бриллиантовых прокуроров" подал в отставку, заявив, что больше не может работать в Генпрокуратуре из-за коррупции и давления.

фото: pravda.com.ua