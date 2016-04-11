Джемилев призвал мир не потакать агрессору: в опасности может оказаться не только Украина

Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что если потакать агрессору, то в опасности будет не только Украина, но и "может пострадать весь мир".

Об этом нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" сказал выступая на Международном конгрессе крымских татар, который проходит в Сейме Литвы, сообщает пресс-служба БПП.

По его словам, мировое сообщество не отреагировало в свое время соответствующим образом на события в Грузии. Однако, в случае аннексии Крыма, он отметил, что ситуация несколько иная: "Мир должен был жестко отреагировать еще на события в Грузии, мы рады, что международное сообщество на этот раз реагирует соответствующим образом".

"Мы очень надеемся на здравый смысл международного сообщества. В опасности не только мы — если потакать агрессору, то может пострадать весь мир ", — сказал Джемилев.

"Мы имеем дело с режимом, который не принимает во внимание мировое сообщество. Мы будем активно продолжать свою борьбу и надеемся на поддержку демократических сил в мире ", — заявил он.

Он также отметил, что крымские татары находится сейчас в сложном положении.

"Крымскотатарский народ находится в сложном положении. Народ, который в течение долгих десятилетий боролся за демократию и возвращение на родину, вновь оказался под тоталитарным и фашистским режимом, и многие вынуждены покидать родину ", — заявил Джемилев.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что в аннексированном Крыму и на своей территории Россия ведет позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев.

Фото: ru.delfi.lt