У Порошенко утверждают, что Гройсман не отказался от должности премьера

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман не отказался от должности премьер-министра украинского государства.

Об этом заявил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Константин Усов, пишет ТСН.

В то же время политик сообщил, что в Администрации президента шли переговоры между главой страны, действующим премьером Арсением Яценюком и председателем парламента.

"Вы говорите, что Гройсман отказался от должности премьера. Это не соответствует действительности", — отметил Усов.

Между тем пресс-секретарь спикера Рады Дмитрий Столярчук в своем Twitter-аккаунте раскрыли подробности переговоров в Администрации президента насчет формирования нового Кабинета министров.

Сьогод-ній підсумок переговорів по формуванню КМ.Практично всі позиції узгоджені.Гройсману вдалося відстояти реформаторське ядро в нов.Уряді — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 11 квітня 2016 р.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк сообщил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра нашей страны, позже Владимиру Гройсману передали соответствующее заявление политика.