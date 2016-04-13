Российский журналист спрогнозировал, как Крым и Донбасс вернутся в Украину

Аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса вернутся в Украину после того, как падет режим президента страны-агрессора — Владимира Путина.

Об этом российский журналист Игорь Яковенко сообщил в интервью "Апострофу".

По его словам, наша страна восстановит контроль над своими территория вскоре после того, как глава РФ покинет Кремль.

"Возвращение Донбасса и Крыма под контроль Украины произойдет только после падения режима Путина", — отметил журналист.

Кроме того, он считает, что "ситуация будет выглядеть таким образом: Путин каким-то образом выезжает из Кремля, неважно куда,… а через очень небольшое время Крым и Донбасс возвращаются в Украину".

Напомним, ранее нардеп, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что деоккупация украинского полуострова произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.