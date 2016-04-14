Главарь ДНР выдвинул Украине ультиматум

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко озвучил условия боевиков, при которых могут прекратиться военные действия на Донбассе, пишет Сегодня.

Он считает, что киевские власти могут сесть с ним за стол переговоров лишь тогда, когда ВСУ отведут своих бойцов за пределы Донецкой области.

"Есть более простой и быстрый способ. Киев может отвести свои войска за пределы Донецкой области и сесть с нами за стол переговоров. Надо понимать очевидную вещь. Киев может отвести войска с линии разграничения и вернуть их домой. А мы — не можем, потому что мы дома", — заявил Захарченко.

Он также считает, что боевики никуда свои войска не посылали.

"Этот парадокс не все видят. Вот если Киев отводит свои тяжелые вооружения от линии соприкосновения на основе Комплекса мер, то они реально остаются в границах Донецкой области. А когда мы отвели наши вооружения на указанные расстояния, то мы оставили без защиты Донецк, откуда многие наши ополченцы родом", — посетовал Захарченко.

Напомним, в зоне проведения АТО обстановка остается сложной. За прошедшие сутки количество обстрелов приблизилась к рекордной отметки за апрель и составила 87.