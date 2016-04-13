Порошенко о запрете Меджлиса оккупантами в Крыму: восстановление сталинской политики

В связи с запретом Меджлиса в Крыму, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу отметив, что единственный путь остановить этот произвол — прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска.

Об этом идет речь в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

"Им мало арестов и политических судов над отдельными представителями крымскотатарского народа — решили запретить весь Меджлис! Целый народ директивой пытаются лишить голоса, возможности представлять и защищать свои права. Это — очередное нарушение базовых прав и свобод человека, которое российские оккупанты совершают в незаконно аннексированном Крыму, это восстановление сталинской политики в отношении коренного народа полуострова", — подчеркнул президент.

По его словам, "причина этому — авторитарный страх перед самоорганизацией свободных людей".

"Обращаюсь к мировому сообществу: каждый день оккупации несет новые угрозы для жителей Крыма. Единственный путь остановить этот произвол — прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму прокурорша "Няш-Мяш" приостановила деятельность Меджлиса.