Сегодня вторая годовщина начала АТО на Донбассе

14 апреля 2016, 08:40

14 апреля 2014 года является официальным днем начала проведения АТО на Донбассе.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация

14 апреля 2014 года, ровно 2 года назад, спикер парламента Александр Турчинов подписал указ о проведении антитеррористической операции на Донбассе.

"В соответствии со статьями 107 и 112 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО от 13 апреля "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины", — говорилось в тексте указа.

Турчинов призвал боевиков сложить оружие до 9 утра 14 апреля и пообещал амнистию для тех, кто не стрелял в украинских правоохранителей, после чего указ вступил в силу, пишет 112 Украина.

"Для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я, в подписанном указе, дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия", — сказал он, однако боевики не покинули захваченные админздания.

12 мая самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" в результате проведенного непризнанного Украиной референдума провозгласили свою независимость, после чего интенсивность боевых действий на востоке страны только обострилась.

Сейчас, по подсчетам ООН, число жертв конфликта на Донбассе превысило 9 тысяч человек, в том числе и 298 погибших в результате катастрофы малайзийского Boeing. Кроме того, 15 тысячи человек получили ранения. По предварительным данным Генерального штаба, потери ВСУ составляют более 2 тыс. военных.

Для переговоров с боевиками была создана трехсторонняя контактная группа.

Основными достижениями переговоров являлись минские договоренности – первые, подписанные 5 сентября 2014 года, регламентировали прекращение огня, которое, тем не менее, вскоре было нарушено.

После резкого обострения конфликта 12 февраля в Минске главы государств "нормандской четверки", проведя многочасовые переговоры, согласовали условия для соблюдения перемирия и отвода вооружения от линии разграничения на Донбассе.

Днем 14 февраля "глава" ДНР Александр Захарченко, который также присутствовал во время переговоров в белорусской столице, подписал указ, согласно которому боевики взяли на себя обязательство также соблюдать перемирие.

В марте 2016 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан выразил обеспокоенность из-за большого количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, особенно с применением тяжелого оружия и минометов, и призвал стороны к соблюдению минских соглашений.

Добавим, 23 декабря в 00:00 на Донбассе вступил в силу режим "полной тишины", согласованный на переговорах в Минске, однако боевики продолжили нарушать режим прекращения огня, обстреливая позиции сил АТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о требованиях западных лидеров к местным выборам на Донбассе: они должны пройти с доступом СМИ, политических партий, на основе украинского законодательства, в соответствии с критериями ОБСЕ. Климкин заявил, что его коллеги "заинтересованы в настоящих выборах, а не в очередном фарсе".

видео: youtube.com 

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