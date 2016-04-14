Рада назначила Гройсмана главой Кабмина

В четверг, 14 апреля, Верховная Рада на пленарном заседании назначила уже бывшего ее спикера Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров.

Соответствующее решение поддержали 257 нардепов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

"Против назначения Гройсмана премьером выступили 50 политиков, 48 — воздержались, а еще 35 — не голосовали", — отметили журналисты.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк сообщил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра нашей страны, позже началось обсуждение состава нового Кабмина, который должна утвердить Верховная Рада.