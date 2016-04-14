Рада утвердила новый Кабмин

Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина, без министра здравоохранения.
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, без министра здравоохранения.
За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.
Накануне голосования премьер-министр Владимир Гройсман зачитал список кандидатов на кресла в правительстве:
Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития — Степан Кубив;
Вице-премьер — Владимир Кистион;
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантической интеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе;
Вице-премьер — Павел Розенко;
Вице-премьер — Вячеслав Кириленко;
Вице-премьер — министр регионального развития — Геннадий Зубко;
Министр финансов — Александр Данилюк;
Министр Кабинета министров — Александр Саенко;
Министр обороны — Степан Полторак;
Министр иностранных дел — Павел Климкин;
Министр внутренних дел — Арсен Аваков;
Министр юстиции — Павел Петренко;
Министр социальной политики — Андрей Рева;
Министр экологии и природных ресурсов — Остап Семерак;
Министр аграрной политики — Тарас Кутовой;
Министр информполитики — Юрий Стець;
Министр образования и науки — Юлия Гриневич;
Министр молодежи и спорта — Игорь Жданов;
Министр культуры — Евгений Нищук;
Министр инфраструктуры — Владимир Омелян;
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — Вадим Черныш;
Министр энергетики и угольной промышленности — Игорь Насалик.
Как известно, 13 апреля коалиция утвердила состав нового правительства, кроме министра здравоохранения.
Ранее, 14 апреля, Верховная Рада на пленарном заседании назначила уже бывшего ее спикера Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров.