Суд взял с Касько личное обязательство, а ему обидно смотреть на то, что творит прокуратура

Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в аресте бывшего замгенпрокурора Виталия Касько с определением залога в размере 1,8 млн грн и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее решение огласил следственный судья Олег Белоцерковец, сообщает УНИАН.

"В удовлетворении ходатайства прокурора отдела процессуального руководства отдела государственного обвинения Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде департамента по расследованию и надзору по уголовным производствам в сферах государственной службы и Генеральной прокуратуры Украины Макарова о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Касько отказать", — подчеркнул судья Белоцерковец.

При этом судья отметил: "применить к подозреваемому Касько Виталию Викторовичу меру пресечения в виде личного обязательства".

В то же время сам Касько заявляет, что большинство его бывших подчиненных уже не работают в Генпрокуратуре из-за давления.

Как отметил Касько, ему стыдно, что вместе с другим бывшим заместителем генпрокурора Давидом Сакварелидзе им "не удалось изменить лицо прокуратуры".

"Я хотел бы сказать, что Касько и Сакварелидзе уже не работают в прокуратуре. Прокуратура теперь очистилась от людей, и я сегодня заслушал ходатайство о том, что я собой представляю, что я буду совершать преступления, буду вырывать страницы, буду влиять на свидетелей, на своих бывших товарищей... Мои бывшие подчиненные — на них сейчас так давят, что уже большинство из них не работает в прокуратуре, а остальные либо находятся под сокращением, либо им объясняют: еще немного тут побудете, и мы вас выгоним только за то, что вы здоровались с Касько в коридоре", — подчеркнул он.

По словам Касько, ему обидно смотреть на то, что сейчас творит прокуратура.

Касько выразил надежду, что когда-нибудь ситуация изменится, а прокуратура станет тем органом, который существует в любом цивилизованном государстве.

Экс-заместитель генпрокурора выразил надежду, что его преследование прекратится и он с Сакварелидзе и другими людьми, которые хотят изменить страну, будут помогать осуществлять изменения в органах прокуратуры.

Напомним, Касько подозревают в мошенничестве с недвижимостью, сам же он в феврале 2016-го на брифинге по расследованию дела "бриллиантовых прокуроров" подал в отставку, заявив, что больше не может работать в Генпрокуратуре из-за коррупции и давления.