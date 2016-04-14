Яценюк призвал свободный мир давить на Россию санкциям — это единственный язык, который она понимает

"Пока Российская Федерация и ее войска не покинут территорию независимой Украины, а именно не уберутся вон из Донецка, Луганска и Крыма, я призываю свободный мир не снимать санкции с РФ, а давить на Россию. Это единственный язык, который она понимает", — подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время IX Киевского форума, который начался сегодня в Киеве, организованный Фондом "Відкрий Україну".

"Российская военная агрессия никуда не делась. И сегодня Россия представляет угрозу ценностей свободного мира и для всего свободного мира", — отметил он.

Яценюк выразил благодарность западным партнерам: Европейскому Союзу, Соединенным Штатам Америки и всему свободному миру "за то, что Украину не бросили одну".

"Но также хочу обратиться сейчас — вы не имеете права и покидать нас в дальнейшем. Страна слишком много вложила, страна слишком много страдает и слишком много сделала для того, чтобы и в дальнейшем получать эту поддержку", - сказал лидер "Народного фронта".