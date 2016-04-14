Генерал СБУ о путинской "команде войны" против Украины — "машина" останется неизменной

У президента РФ Владимира Путина есть "команда войны" против Украины, поэтому, даже при возможной смене главы российского государства, эта "машина" останется неизменной.

Об этом заявил экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, передает "Обозреватель".

Он обратил внимание на тот факт, что "в 21 веке прямая агрессия по захвату других государств вызовет сопротивление всего мира". По его мнению, в этом заключается главная причина того, что Кремль не решается на открытое вторжение в Украину.

"Обратите внимание: Россия не ведет риторику войны. В ее интерпретации аннексия Крыма — это "решение крымского населения", события на Донбассе — это "восстание против нацистов, бандеровской власти в Киеве". Они нигде не говорят о том, что завоевывают чужую землю. Стоит им это признать, как они сразу же попадают под все мыслимые и немыслимые международные санкции", — сказал генерал.

Говоря о том, изменится ли политика России в отношении Украины после изменения первого лица государства, Скипальский напомнил о том, что "у Путина есть кагэбэшное окружение из Санкт-Петербурга, есть олигархи, которые заинтересованы в нем, у него есть команда войны против Украины, идеологический центр и спецслужбы". По его оценкам, эта "машина" останется неизменной, вопрос только в том, "куда повернет руль водитель", который заменит Путина".

Вместе с тем, по его мнению, чтобы обезопасить Российскую Федерацию от распада, Кремль "модифицирует монархию" и маскирует свою внешнюю агрессию.

"В третьем тысячелетии очень трудно удерживать имперскую монархию. Поэтому Путин выбрал формулу "генетически измененной монархии". Он модифицировал монархию, которая царила в России, и использует ее для сохранения целостности России", — сказал генерал.

Он добавил, что "естественный процесс перемен" в мире "в перспективе является угрозой для России". "Поэтому Российская Федерация так агрессивно консервирует свое прошлое — чтобы уменьшить угрозы своего распада".

Напомним, ранее политолог назвал условие наступления Путина на Донбассе.