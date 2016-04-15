Обозреватель объяснил, как украинская армия будет переходить на стандарты НАТО

После того, как замгенсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что если Киев подаст заявку на членство в НАТО, то она будет соответствующим образом рассмотрена, стало также известно, что украинская армия будет переходить на стандарты Альянса.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"США и ЕС приветствуют создание нового правительства и готовы с ним сотрудничать. Поэтому и глава НБУ Валерия) Гонтарева вылетела в Америку для встречи с директором МВФ", — пишет обозреватель.

"Наша пани Наталка (экс-министр финансов Наталья Яресько) вчера имела блестящую речь в США о ситуации в Украине. Оптимистично, патриотично, грамотно — рождается новый сильный украинский политик", — считает политолог.

"Мы начинаем приоткрывать карты перед Варшавским саммитом НАТО. Так, заместитель генсека заявил, что, если после проведения необходимых реформ Украина подаст заявку в НАТО, то такая заявка будет надлежащим образом рассмотрена.

Программой нового Кабмина предусмотрен переход к функциональной системе Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО. Также речь идет о создании быстрых сил реагирования, подразделений с высокотехнологичным вооружением", — рассказал политический эксперт.

"Про возможные изменения текста Ассоциации с ЕС. Это и может быть тем техническим решением выхода из ситуации с голландским референдумом— вносится пара незначительных поправок и, учитывая рекомендательный характер референдума, правительство Нидерландов говорит своему народу — "Мы вас услышали, подправили. Большое вам спасибо" и утверждает Соглашение об ассоциации с Украиной. И все довольны", — дал свой рецепт выхода из сложившейся ситуации Олег ПОномарь.

Напомним, замгенсека НАТО раскрыл, как Россия помогает боевикам Донбасса и подчеркнул, что Альянс никогда не примет российскую военную оккупацию украинского Крыма.