Прокуроры требуют для ГРУшников 15 лет тюрьмы

Прокуроры требуют от суда назначить российским ГРУшникам Александру Александрову и Евгению Ерофееву наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому, а также конфискацию имущества и запрет в течение 3 лет занимать должности на военной службе.

Об этом прокурор Максим Крым заявил в ходе дебатов в Голосеевском райсуде Киева, который рассматривает уголовное производство против ГРУшников, пишет УНИАН.

"Окончательно назначить Евгению Ерофееву наказание в виде 15 лет лишения свободы, конфискации имущества с лишением права занимать должности в воинских формированиях и правоохранительных органах сроком на 3 года. Александру Александрову — наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в воинских формированиях и правоохранительных органах, где предусмотрено прохождение военной службы сроком на 3 года", — сказал он.

Также в ходе выступления прокуроров на судебных прениях прокурор Игорь Нимченко напомнил, что Российская Федерация отказалась от своих военных, поскольку не желает признавать, что они с оружием в руках находились на территории Украины, будучи кадровыми военными вооруженных сил России.

"Россия отказалась от своих военных, и каждому солдату стоит задуматься о том, что, попав к украинскому правосудию, он превратится в уголовного преступника", — сказал Нимченко.

Напомним, 16 мая 2015-го на Луганщине силы АТО в зоне боевых действий задержали двух российских спецназовцев — Евгения Ерофеева, а также Александра Александрова, они арестованы до 19 мая текущего года.

