У Порошенко рассказали о раненых силовиках на Донбассе, опубликована карта зоны АТО

16 апреля 2016, 13:55

Общее количество обстрелов украинских позиций насчитывает 61.

Боевик на Донбассе

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 2 — получили ранения.

Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его данным, за прошедшие сутки вражеская активность на линии боевого соприкосновения несколько уменьшилась. Так, вчерашнее общее количество обстрелов украинских позиций насчитывает 61 (для сравнения, днем ранее эта цифра составляла более 100). Вчера не была зафиксирована работа снайперов противника. Впрочем, враг и далее продолжает вести прицельный обстрел из минометов и бронетехники, активизируясь после обеда и донимая украинских военных до поздней ночи.

На Луганском направлении враг продолжает обстреливать украинские позиции в районе Станицы Луганской. После обеда вражеская БМП атаковала силы АТО между Трехизбенкой и Крымским. Еще ряд вражеских провокаций с применением стрелкового оружия и гранатометов был зафиксирован вблизи Счастье, села Крымское и Попасной.

На Донецком направлении активность врага упала более чем вдвое — 33 обстрела, по сравнению с семидесятью четырьмя за предыдущие сутки. Однако, как и ранее, районом наибольшей активности НВФ остается Авдеевка. Мощные минометные обстрелы продолжаются круглосуточно.

Также уменьшилась вражеская активность в окрестностях Горловки. Ни разу противник не нарушил режим тишины в Зайцево, которое оставалось горячей точкой на протяжении последних недель. Впрочем, на северо-запад от оккупированной Горловки, вблизи поселка Ленинское, вражеская БМП обстреливала наши позиции в течение получаса.

Вблизи поселка Верхнеторецкое и Донецкого аэропорта враг провел ряд вражеских провокаций.

На Мариупольском направлении противник не прекращает обстреливать украинские позиции вблизи Красногоровки и Марьинки из минометов. Враг снова применил 82-мм минометы вблизи сел Тарамчук и Березовое Марьинского района и выпустил по одной мине калибра 120 мм по позициям вблизи Старогнатовки и в Широкино. Всего враг нарушил режим прекращения огня на Мариупольском направлении 20 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики выпустили более ста мин по позициям силАнтитеррористической операции в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Тарамчука.

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