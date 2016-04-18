Война на Донбассе затянется на десятилетия, Кремлю нужен рычаг давления на Украину — разведка США

Кремлю нужен на Донбассе рычаг давления на Украину, поэтому вопрос реинтеграции этого региона может затянуться на десятилетия.

Об этом рассказала старший аналитик по Евразии и странам бывшего СССР американской частной разведывательной компании Stratfor Лорен Гудрич в интервью "Апострофу".

"России нужен рычаг давления, которым сейчас является восток Украины. Так что РФ не будет полностью отказываться от своего присутствия на Донбассе. Возможно, Кремль даже пойдет на то, чтобы обеспечить доступ на восток Украины наблюдателям ОБСЕ. Но так или иначе, Москва будет иметь влияние на этот регион.

Ситуация с Донбассом превращается в замороженный конфликт, а мы знаем, что Россия может поддерживать конфликты в замороженном состоянии очень долго. Так что не похоже, что в ближайшем будущем все разрешится", — сказала Гудрич.

Аналитик также не согласилась с тем, что полная имплементация Минска-2 будет выгодна только Москве.

По ее мнению, "Украина также заинтересована, чтобы наблюдателям ОБСЕ предоставили беспрепятственный доступ на Донбасс. Просто Киеву нужно, чтобы в этом регионе был кто-то кроме россиян — будь то американские миротворцы или полицейская миссия ОБСЕ. Потому что Украина понимает, что ей не заполучить контроль над Донбассом без третьей стороны на месте.

Реализация Минска-2 несколько ослабит российский контроль над востоком Украины. Он не будет таким крепким, каким является сейчас. Так что это в интересах Киева", — говорит Гудрич.

Она также отметила, что боевикам ДНР и ЛНР выгодно постоянно нарушать режим прекращения огня, таким образом боевики не дают перейти к реализации политической части Минских соглашений.

"Это важный инструмент в переговорном процессе. Он позволяет дозировать давление на Киев, то ослабляя, то усиливая его", — отметила аналитик.

Гудрич также не считает, что в скором времени нам следует ожидать прекращения нарушений режима тишины, "потому что все идет к тому, что ситуация превращается в замороженный конфликт. Что-то очень похожее на то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и так далее. Перестрелки будут то утихать, то нарастать".

Напомним, ранее заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что на Донбассе в зоне проведения АТО присутствует большое количество российских военных.