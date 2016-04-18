Ляшко хочет обжаловать избрание Гройсмана премьером

Фракция Радикальной партии обратилась с административным иском в Высший административный суд Украины с требованием признать незаконными решения парламента об избрании Владимира Гройсмана премьером и о назначении членов правительства.

Об этом лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает УНИАН.

Он отметил: "Фракция Радикальной партии обратилась с административным иском, который зарегистрирован в прошлую пятницу в Высшем административном суде Украины с требованием признать незаконными решения парламента и отменить решения об избрании Гройсмана премьер-министром и членов правительства".

Он отметил, что были нарушены Конституция и законодательство Украины, поскольку парламент голосовал не за представление, внесенное президентом Петром Порошенко, а за постановление, инициированное лидерами фракций БПП и "Народного фронта" Юрием Луценко и Максимом Бурбаком.

Ляшко также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием продемонстрировать подписи депутатов под новосозданной коалицией. При этом он утверждает, что таких подписей нет.