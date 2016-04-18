Вопрос Крыма не закрыт для украинского общества — политолог

Аннексированный Россией Крым и захваченная боевиками часть Донбасса на законодательном уровне должны быть определены как временно оккупированные территории Украины, несмотря на то, что российское руководство уверяет, что "вопрос Крыма — закрыт".

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал на чате "Главреде".

"Вопрос Крыма не закрыт для украинского общества. Но нынешние власти делают все возможное, чтобы сохранить его в "серой зоне", то есть "ни вашим, ни нашим", что дает возможность для контрабандных связей и беспощадной эксплуатации природных ресурсов Крыма", — рассказал политолог.

"Оккупированный Крым и оккупированные территории Донбасса должны быть законодательно определены как являющиеся временно оккупированными, то есть с одинаковым статусом для Крыма и для оккупированной части Донбасса. Так же жители Крыма и оккупированной части Донбасса остаются гражданами Украины со всеми правами, предусмотренными для них Конституцией", — подчеркнул политический эксперт.

"Но, не имея возможности контролировать эти территории, Украина должна полностью заблокировать всяческие контакты с ними, а обеспечение прав граждан, оказавшихся в оккупации, осуществлять на контролируемой украинскими властями территории. Всякая торговля, поставки электроэнергии, воды и других ресурсов должны быть приостановлены до полной деоккупации. Дипломатические отношения с Российской Федерацией следует разорвать", — поделился мнением Константин Матвиенко.

Говоря об увеличении числа обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" заметил: "Активизация боевиков связана с уменьшением объемов ресурсов, которые Россия предоставляет для них. Речь идет не о военных припасах и снаряжении, а о деньгах и гражданских товарах".