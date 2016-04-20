Эксперт объяснил, на сколько России хватит запаса прочности для продолжения войны в Украине

После того, как на Донбассе украинцы дали Кремлю по зубам, президент РФ Владимир Путин больше озабочен поддержанием своего рейтинга, а не новыми территориальными приобретениями.

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал на чате "Главреде".

"Ресурсов для эскалации агрессии против Украины у Кремля значительно меньше, чем два года назад. Путин преимущественно сосредоточится на поддержке своего рейтинга с использованием факторов, например, репрессий против коррупционеров", — считает политический эксперт.

Комментируя вопрос о том, на сколько еще хватит экономического запаса прочности в России, чтобы проводить такую ​​же агрессивную политику и продолжать войну в Украине, политолог заметил, что "полтора-два года".

Говоря об изменении планов Кремля по Украине за два года войны, Константин Матвиенко рассказал: "Украинцы, прежде всего добробаты и волонтеры дали Кремлю по зубам, чем сильно его удивили. Соответственно на сегодняшний день у Кремля нет стратегии по поглощению Украины. В Кремле надеялись пройти парадным маршем от Луганска до Одессы, а сейчас остановлены на украинском Донбассе".

Напомним, ранее политолог заявил, что вопрос Крыма не закрыт для украинского общества.

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