Эксперт объяснил, на сколько России хватит запаса прочности для продолжения войны в Украине

В Кремле надеялись пройти парадным маршем до Одессы, но были остановлены на Донбассе, говорит Константин Матвиенко.
После того, как на Донбассе украинцы дали Кремлю по зубам, президент РФ Владимир Путин больше озабочен поддержанием своего рейтинга, а не новыми территориальными приобретениями.
Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал на чате "Главреде".
"Ресурсов для эскалации агрессии против Украины у Кремля значительно меньше, чем два года назад. Путин преимущественно сосредоточится на поддержке своего рейтинга с использованием факторов, например, репрессий против коррупционеров", — считает политический эксперт.
Комментируя вопрос о том, на сколько еще хватит экономического запаса прочности в России, чтобы проводить такую же агрессивную политику и продолжать войну в Украине, политолог заметил, что "полтора-два года".
Говоря об изменении планов Кремля по Украине за два года войны, Константин Матвиенко рассказал: "Украинцы, прежде всего добробаты и волонтеры дали Кремлю по зубам, чем сильно его удивили. Соответственно на сегодняшний день у Кремля нет стратегии по поглощению Украины. В Кремле надеялись пройти парадным маршем от Луганска до Одессы, а сейчас остановлены на украинском Донбассе".
Напомним, ранее политолог заявил, что вопрос Крыма не закрыт для украинского общества.
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