Захарченко отложил на два месяца псевдовыборы в ДНР

Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перенес дату псевдовыборов, ранее назначенных на 20 апреля.

Об этом идет речь в сообщении РИА "Новости".

Захарченко подписал "указ" о переносе псевдовыборов так называемых местных глав с 20 апреля 2016 года на 24 июля 2016 года, говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее боевики ДНР и ЛНР намеревались провести "местные выборы" осенью 2015, но после переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже и консультаций в Минске террористы перенесли их на весну 2016 года.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что на оккупированном Донбассе в ближайшие два года выборы провести невозможно.