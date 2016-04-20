Рада и новый Кабмин должны продолжить реформу госслужбы, начатую Яценюком — нардеп

Верховная Рада и новое правительство должны продолжить реформу государственной службы, начатую Кабинетом министров Арсения Яценюка, и не допустить отсрочки ее на год.

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт", член Комитета Верховной Рады по государственному строительству, региональной политике и местному самоуправлению Елена Бойко, комментируя законопроект №4447, которым предлагается перенести реформу госслужбы на 1 мая 2017 года.

"Законопроектом отдельных наших коллег откладывается на целый год очень важная реформа. Возможность принятия такого законопроекта является позором для нас, парламентариев, поскольку реформа публичной службы, заложенная Арсением Яценюком, является ключевой в реформе государственной службы в целом", — сказала Бойко.

"Год назад мы начали работу над Законом о государственной службе, в декабре мы его приняли. Вторым этапом качественной реформы должно стать принятие закона о регламенте местного самоуправления. Таким образом, мы комплексно подходим к реформе всей госслужбы", — рассказал нардеп.

Бойко также отметила, что важным для нынешних государственных служащих также постановление №292 относительно новых форм оплаты труда, которая должна войти в действие с 1 мая в унисон с новым законом о государственной службе.

"В ней прописаны новые нормы оплаты труда и мотивирующие вещи для того, чтобы привлечь на госслужбу качественные профессиональные кадры, в частности, повышение заработных плат. Так, минимальный оклад специалиста районной государственной администрации составляет 1723 грн, а самая высокая сумма — 12000 грн — предусмотрена для руководителя центрального органа исполнительной власти ", — отметила она.

По ее мнению, таким образом новые требования к госслужащим подкрепляются еще и повышением заработных плат.

Бойко выразила надежду, что правительство Владимира Гройсмана продолжит реформирование государственной службы по тому плану, который предлагал предыдущий Кабмин.

"Было проведено первое заседание рабочей группы по имплементации закона о государственной службе. Поэтому надеюсь, что законопроект №4447, который переносит на год реформу государственной службы, это субъективизм отдельных народных депутатов, и реформы, начатые правительством Арсения Яценюка, будут продолжены новым Кабинетом министров ", — резюмировала представитель" Народного фронта ".