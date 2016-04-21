Полторак считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе могут понадобиться годы

Российские военные регулярно проводят ротацию на Донбассе, сейчас на там находятся около 7 тыс. солдат.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что для урегулирования конфликта на оккупированных территориях Донбасса могут понадобиться годы.
Об этом заявил во время общения с иностранными журналистами, пишет Deutsche Welle.
Комментируя ситуацию на Донбассе, глава Минобороны заявил, что процесс урегулирования конфликта может затянуться. "По моему мнению, это займет годы", — говорит он.
По его словам, российские военные регулярно проводят ротацию. Сейчас на востоке Украины находятся около 7 тысяч российских военных.
Полторак спрогнозировал, что боевики на Донбассе будут прибегать к атакам на украинские позиции, провоцируя ответный огонь, чтобы обвинить Киев в нарушении Минских соглашений. При этом, по его словам, способность пророссийских боевиков начать широкомасштабное наступление на нынешнем этапе — "ограничена".
Министр добавил, что Украина нуждается в летальном оружии от стран Запада, однако пока трудно сказать, возможно ли такое снабжение.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не скрывала присутствие российских граждан в рядах боевиков на Донбассе.