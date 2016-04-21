Полторак считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе могут понадобиться годы

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что для урегулирования конфликта на оккупированных территориях Донбасса могут понадобиться годы.

Об этом заявил во время общения с иностранными журналистами, пишет Deutsche Welle.

Комментируя ситуацию на Донбассе, глава Минобороны заявил, что процесс урегулирования конфликта может затянуться. "По моему мнению, это займет годы", — говорит он.

По его словам, российские военные регулярно проводят ротацию. Сейчас на востоке Украины находятся около 7 тысяч российских военных.

Полторак спрогнозировал, что боевики на Донбассе будут прибегать к атакам на украинские позиции, провоцируя ответный огонь, чтобы обвинить Киев в нарушении Минских соглашений. При этом, по его словам, способность пророссийских боевиков начать широкомасштабное наступление на нынешнем этапе — "ограничена".

Министр добавил, что Украина нуждается в летальном оружии от стран Запада, однако пока трудно сказать, возможно ли такое снабжение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не скрывала присутствие российских граждан в рядах боевиков на Донбассе.