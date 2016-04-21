В России назвали требования Украины по Савченко "абсурдными"

В Министерстве иностранных дел РФ назвали суд над украинской летчицей Надеждой Савченко, которая незаконно приговорена к 22 годам лишения свободы, "внутренним" делом.

Об этом в Совете Федерации РФ заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, пишет УНИАН.

"Это бесперспективные попытки, но попытки очень показательные, по вмешательству в наши внутренние дела. Работа и в дальнейшем будет строится только в правовом поле России", — сказал он.

По его словам, со стороны Украины были сделаны "абсурдные требования" в контексте судебного процесса по делу Савченко, которые напрямую нарушают принцип верховенства права.

Долгов также сожалеет, что к этим попыткам подключились Западные страны. "Некоторые из них пытаются игнорировать в данном случае принцип независимости судебной системы, который они так блюдут по отношению к собственным государствам, но пытаются отказать в этом Российской Федерации", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит проблем в том, чтобы принять самолет президента Украины, который должен будет забрать Надежду Савченко в случае ее освобождения, пишет Интерфакс.

"Самолеты украинские летают в Российскую Федерацию регулярно — чартерные рейсы и другие. Здесь проблем нет", — сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что пока по судьбе летчицы "каких-либо новых элементов, о которых можно было сказать, нет".

Пойдет ли Путин на обмен Савченко на ГРУшников, читайте в комментариях экспертов.