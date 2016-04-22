В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 30 раз нарушали "режим тишины", обстреляв позиции силовиков, самым "горячим" было Донецкое направление.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, семь раз открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"Активность боевиков в зоне проведения антитеррористической операции остается высокой на всех направлениях обороны, а особенно — на Донецком", — отметили военнослужащие.

По их данным, огонь из минометов, пулеметов и гранатометов бандформирования вели по подразделениям ВСУ в направлении Зайцево, Авдеевки, Верхнеторецкого, а вблизи Луганского применили вооружение БМП-1 и БПМ-2.

"В районе Марьинки под прикрытием оружия различного калибра снова работали вражеские снайперы", — добавили силовики.

На Мариупольском направлении в Широкино наши бойцы попали под огонь из минометов, гранатометов и противотанкового ракетного комплекса, неспокойно было и на территории Луганщины.

"Огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия боевики направили по воинам в районе Трехизбенки, а в Станице Луганской, кроме укреплений сил АТО, из такого же оружия был обстрелян КПВВ" , — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе командование террористов ДНР накануне празднования Дня Победы планирует активизировать боевые действия, рассматриваются варианты проведения наступления.

Видео: Військове телебачення України