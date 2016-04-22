Новым главой Запорожской обладминистрации назначен генерал-майор СБУ

В пятницу, 22 апреля, президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Запорожской областной государственной администрации, который был исполняющим обязанности председателя — первым заместителем председателя ЗОГА Константина Брыля.

Об этом Порошенко сообщил сегодня в Запорожье, где он находится с рабочей поездкой, сообщает УНИАН.

Президент заявил, что принял решение о назначении Константина Брыля председателем Запорожской ОГА — "человека с высоким уровнем ответственности".

"Представление на его назначение было одним из первых решений нового правительства Украины", — добавил президент.

Отмечается, что с апреля по декабрь 2015 года председателем Запорожской областной государственной администрации был Григорий Самардак. Затем он подал заявление об увольнении в связи с избранием председателем Запорожского облсовета.

Справка: Константин Брыль, 1970 г.р., выпускник Суворовского училища и Омского высшего командного училища, на госслужбе — в рядах вооруженных сил, органах МВД, налоговой милиции и СБУ — более 25 лет.

25 сентября 2015 года генерал-майор Службы безопасности Украины Константин Брыль был откомандирован из центрального аппарата СБУ на должность первого заместителя председателя Запорожской ОГА и исполнял обязанности председателя облгосадминистрации.

Через несколько дней после назначения Брыль сообщил, что цель назначения офицера СБУ на данную должность — обеспечение на территории, граничащей с зоной вооруженного конфликта, координации работы органов власти и силовых структур в борьбе с сепаратизмом, коррупцией, организованной преступностью.

Фото: iz.com.ua.