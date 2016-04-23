Серьезное преступление. Украина направила ноту протеста из-за визита немецких политиков в Крым

В связи несогласованным с Киевом визитом во временно оккупированный Россией Крым председателя молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера и евродепутата от этой партии Маркуса Претцеляс, Украина направила ноту протеста Министерству иностранных дел Германии.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Направили ноту протеста в МИД ФРГ из-за нелегального визита в Крым немецких политиков", — написал Мельник.

Он также отметил, что депутатам грозит запрет на въезд в Украину.

"Нелегальный въезд в Крым — это не тривиальное дело, это серьезное преступление", — подчеркнул посол.

Напомним, ранее в Украине объяснили, почему Украина не должна снабжать Крым водой пока он под контролем России.