Экс-глава российского МИДа обвинил Путина в аннексии Крыма и разжигании войны на Донбассе

Экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев обвинил президента РФ Владимира Путина в незаконном вторжении в Крым и разжигании войны на Донбассе.



Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

"Были заключены соглашения, согласно которым распад Советского Союза происходил согласно тем границам, которые существовали на то время. Уже после меня были подписаны дополнительные межгосударственные договоры, которые тоже должны выполняться. Очень жаль, что российское правительство решило нарушить эти международные обязательства. Я думаю, что рано или поздно России придется вернуться в правовое поле. Затем, если Украина захочет, будет обсуждаться судьба Крыма, но для этого должен быть полный пересмотр отношений и, скорее всего, другое правительство в Москве", — отметил Козырев.



Он добавил, что война в восточной Украине — отдельный от Крыма вопрос, но по сути является тем же самым: "Это нарушение существующих границ, вторжение пусть не регулярных сил, но поддержка нерегулярных сил".

Дипломат также добавил, что НАТО раньше не было врагом России, чтобы сейчас она должна была так от него защищаться.

"За все годы существования НАТО, НАТО никогда ничего плохого России не сделало. И когда мы проводили миролюбивый курс и пытались ввести демократию внутри России, у нас были прекрасные отношения со странами НАТО. НАТО нам во всем помогало", — заверил он.



Козырев также раскритиковал заявления властей России, что в Украине якобы власть захватили некие фашисты.



"Россия говорит, что встает с колен, и при этом все время жалуется, что ее кто-то обижает, что она окружена врагами. Меня это глубоко огорчает. В наше время и положение было сложнее, потому что цены на нефть были низкими, и со стабильностью были большие проблемы, потому что это был переходный период, но мы не жаловались. Я никогда не говорил, что мы окружены врагами, никогда не говорил, что какая-то власть в Киеве, несмотря на все жесткие споры, которые мы имели. Говорить, что в Киеве враги или фашисты – это просто оскорбительно для российского народа, не говоря уже об украинцах", – сказал он.

Напомним, ранее дипломат объяснил, как РФ сама себя загоняет в изоляцию.

видео: ukrainian.voanews.com