Булатов анонсировал отставку Туки, вопрос уже решен

Бывший министр молодежи и спорта, а ныне боец АТО Дмитрий Булатов утверждает, что главу Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Георгия Туку скоро отправят в отставку.

Об этом Булатов написал на своей странице в Facebook.

"Тука скоро уйдет с должности. Вопрос уже решен. Информационно это будет выглядеть как переход с должности на должность", — утверждает Булатов.

Экс-министр обвинил главу Луганщины в распространении "неверной информации" в вопросе контрабанды.

"Нам безразлично, что будет с ним. Но нам не безразлично, что происходит на линии столкновения, где идут боевые действия. Проще говоря — все, что влияет на увеличение риска или подвергание воинов на необоснованный риск. Это недопустимо. Как и неверная информация, которую систематически распространяет губернатор Тука. Ведь она уже привела к пролитию крови наших боевых побратимов. На все есть предел. Мы будем сражаться с врагом и ловить так называемых "контрабандистов". Максимально открыто. Поэтому и журналистов приглашаем присоединяться. Все будет, Украина!" — подчеркивает экс-министр.

Булатов также показал фото переправы, которую якобы Тука подает как "артерию контрабанды" через линию соприкосновения на Луганщине

"Эту переправу неподалеку от Трехизбенки в селе Лобачево-Желтое руководитель Луганской области Георгий Тука подает как "артерию контрабанды" через линию соприкосновения на Луганщине. Мои боевые товарищи построили здесь опорный пункт и несут круглосуточное дежурство. Ловят перевозчиков грузов и обеспечивают безопасность местных жителей. Легковые автомобили, комби, пикапы и, иногда, микроавтобусы. Транспорт таких габаритов ездит местными окрестностями и приезжает на переправу. Фур здесь не бывает — они не могут проехать полевыми дорогами. Когда военные задерживают людей, которые могут потенциально иметь целью переправу товаров, а не везти что-либо в местные магазины, то вызывают фискалов и другие подразделения, которые в свою очередь, чаще всего отпускают перевозчиков, аргументируя это отсутствием определенных законом оснований для задержания и наказания так называемых "контрабандистов". Военные ловят — другие отпускают. И уже не первый год. Военные рискуют жизнью, а ни разу не бывший здесь пиар-губернатор их обвиняет в содействии так называемым "контрабандистам". Это напоминает театр абсурда ..." — пишет бывший министр.

Напомним, ранее Георгий Тука выразил мнение, что на Донбассе самопровозглашенные ДНР и ЛНР без материальной поддержки Российской Федерации продержатся максимум полгода.