Боевики более 30 раз обстреляли силы АТО по всей линии фронта

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения сторон из различных видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями..

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

С 18.00, 26 апреля, до полуночи зафиксировано более 20 случаев применения противником оружия против украинских защитников.

Так, на Луганщине из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Станицы Луганской и Трехизбенки. Также из минометов различных систем боевики вели огонь по укреплениям сил АТО вблизи Попасной и Счастья.

На Донецком направлении террористы вели интенсивный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм сразу по нескольким опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки. В районе Красногоровки боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского по украинским позициям боевики били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении, в частности в районе Павлополя, боевики снова применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

На подступах к Гранитному позиции сил АТО несколько раз были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов боевики били по опорным пунктам украинских сил в районе Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов — около Широкино.

"С начала этих суток, 27 апреля, уже зафиксировано несколько случаев нарушения боевиками условий прекращения огня в районе Старогнатовки и Тарамчука, что на Мариупольском направлении, а также возле Попасной на Луганщине", — говорится в сообщении штаба.

Напомним, бывший глава СБУ, генерал армии Николай Маломуж заявил, что полицейская миссия ОБСЕ не сможет полноценно работать на Донбассе, поскольку ни Россия, ни самопровозглашенные "республики" не дадут ей этого сделать. Об этом же свидетельствует и опыт Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.