Турция объяснила, зачем оккупанты запретили в Крыму Меджлис

В захваченном Россией Крыму оккупанты запретили на территории полуострова деятельность Меджлиса, чтобы запугать крымских татар.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, пишет Анадолу.

В то же время агентство уточнило, что ведомство осудило соответствующее решение, вынесенное "судом".

"Меджлис — законно избранный орган крымскотатарского народа, сформированный демократическим путем на основе волеизъявления, отражающий волю крымских татар", — отметили в МИДе.

Там же назвали решение "суда" о его запрете "последним звеном шагов, нацеленных на единство и целостность крымских татар". "(Их — ред.) вновь пытаются запугать и устрашить", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на полуострове так называемый "верховный суд" запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, до этого Минюст России внес его в список "экстремистских" организаций.