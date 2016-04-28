Печенье от Нуланд. Зачем помощник госсекретаря приезжала в Киев

28 апреля 2016, 00:25

На Западе уже давно не питают иллюзий в отношении ценности данных Путиным обещаний

Виктория Нуланд в Киеве

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Киев сразу после встречи "большой пятерки" в Ганновере для ретрансляции согласованной позиции по украинскому вопросу. Лидеры США и стран ЕС едины в стремлении ускорить реализацию Минских соглашений и предлагают Киеву продолжать выполнять свою часть договоренностей. 

В Ганновере американский президент и лидеры Германии, Франции, Италии и Британии подтвердили единство позиции в оценке агрессии Кремля и по введенным против России санкциям, которые пообещали отменить только в случае полного выполнения минских договоренностей. Можно не сомневаться, что к такому же решению придут и на саммите G7, который пройдет в конце мая в Японии. Равно как и в том, что в конце июня страны Евросоюза вслед за Вашингтоном продлят экономические санкции против России до следующего года. Хотя Москва активно борется за ослабление санкционной удавки, пока рассчитывать на существенный прогресс в выполнении Минских соглашений не приходится. Владимир Путин не готов признать свое поражение в схватке за Украину.

Длинной веренице переговорщиков, посетивших Москву за последнее время, не удалось изменить позицию Путина по Украине. Предложения Джона Керри российского президента не впечатлили, а из заявлений представителей Старого Света в Москве российские СМИ в лучших традициях кремлевской пропаганды старательно тиражируют лишь те высказывания, которые соответствуют видению руководства. Российская информационная машина продолжает на полную мощность раскручивать тему о сдаче Украины и готовности ее европейских союзников действовать по российскому плану урегулирования на Донбассе. Поэтому о прозвучавших на переговорах в Москве призывах Франка-Вальтера Штайнмайера и Жан-Марка Эро унять боевиков и обеспечить прекращение огня на оккупированных территориях Украины российские СМИ умолчали, выпятив лишь регулярно озвучиваемый Путиным список требований — особый статус для Донбасса в украинской  Конституции и проведение выборов.

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Приоритетность этих пунктов Минских соглашений для российского руководства давно не является секретом. В Вашингтоне и Брюсселе неоднократно предпринимали попытки надавить на Киев для более убедительной демонстрации им доброй воли в выполнении договоренностей — полгода назад требование прописать в Конституции особый статус Донбасса звучало жестко. Правда, непрекращающиеся обстрелы боевиками украинских позиций стали весомым доводом для украинского руководства отказаться от педалирования конституционных изменений. В последнее время активность боевиков возросла, что заметно усиливает беспокойство наших европейских союзников. В Ганновере Ангела Меркель заявила о готовности Германии и США интенсифицировать переговоры с украинской и российской стороной для выполнения минских договоренностей.

Виктория Нуланд озвучила в Киеве четкие задачи для украинской стороны. Прежде всего, от Верховной Рады в ближайшее время ожидают принятия закона о выборах на временно оккупированных территориях. Никто не оспаривает невозможность проведения выборов на Донбассе без установления устойчивого режима прекращения огня, но принятие соответствующего закона в Вашингтоне считают очередным необходимым шагом Киева для демонстрации стремления к миру. После чего рассчитывают на соответствующие шаги навстречу со стороны Москвы. О необходимости конституционного закрепления особого статуса Донбасса помощник госсекретаря США также напомнила.

Стоит отметить, что на Западе уже давно не питают иллюзий в отношении ценности данных Путиным обещаний, поэтому вряд ли всерьез рассчитывают на прогресс в реализации минского плана в случае выполнения Украиной поставленных задач. Но признать переговорный процесс бесперспективным и выйти из него они тоже не могут. Переговорщики впустую наматывают круги в надежде рано или поздно подняться на следующий уровень. К тому же на данный момент Верховная Рада не способна обеспечить принятие законов для "Минска". При нынешней расстановке сил в парламенте попытка утвердить правила проведения выборов на Донбассе спровоцирует новую волну политического кризиса. А собрать 300 голосов для изменения Конституции в такой ситуации и вовсе нереально.

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Единственное, на что сейчас может хватить сил у переформатированной коалиции — принятие законов в рамках программы сотрудничества с МВФ, необходимых для предоставления кредитных гарантий от США. Обещанный финансовый "пряник" правительству Гройсмана сейчас нужен как воздух. И Кабмин уже принял на себя первый удар в выполнении требований МВФ, подняв тарифы на газ для населения. Кроме того, Запад ожидает от Украины реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации, и парламенту для этого необходимо утвердить до конца нынешнего года почти сотню законов. Смертельно опасные для Рады "минские" законы отложат до более благоприятных времен.

Киев в качестве следующего шага в реализации "Минска" предлагает ввести  на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ. Но к этой идее Запад отнесся без энтузиазма. А в Кремле сразу же оговорились, что следует учесть мнение самопровозглашенных "республик", которое оперативно высказал главарь ДНР Александр Захарченко, пообещав горячий прием "интервентам" с мандатом ОБСЕ. Минский процесс зашел в тупик. Россия отказывается выполнять взятые на себя обязательства, а у Запада нет достаточно эффективных рычагов давления на Москву. Со своей стороны Украина могла бы выполнить еще несколько пунктов соглашений в одностороннем порядке, но внутриполитические расклады не позволяют этого сделать. Имплементация Минских соглашений вынужденно поставлена на паузу. В ближайшее время Киев должен сосредоточиться на не менее важном реформаторском направлении. Успех в проведении реформ станет ключом к политическому урегулированию на востоке страны.

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Донбасс Рада Россия Путин Украина США Кабмин авторская статья Запад Наталия Гейчук визит Нуланд
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