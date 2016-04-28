В СБУ предупредили, что в Одессе на 2 мая готовятся провокации

В Одессе в день памяти жертв трагических событий, произошедших два года назад 2 мая, готовятся провокации.

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала".

"Повод 2 мая 2014 года используют провокаторы, которые пытаются фактически скомпрометировать власть и делают все, чтобы какие-либо события 2 мая, в день трагических событий 2014 года, все-таки произошли. Но мы сделаем все, чтобы город мог спокойно жить", — заявил Тандит.

Напомним, 26 апреля председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили призвал президента Петра Порошенко ввести в город подразделения Нацгвардии в связи с ночными событиями в Одессе — разгромом палаточного городка, установленного напротив здания мэрии участниками акции протеста против городского головы Геннадия Труханова, и обстрелом из гранатомета банка "Пивденный". Саакашвили назвал такие события "признаками государственного переворота".

27 апреля председатель Одесской ОГА заявил, что Порошенко поручил ввести в город до 1 тысячи силовиков.

27 апреля в Одессу уже прибыли не менее 300 бойцов полка "Азов" из Мариуполя.

Кроме этого национальное движение "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) и Украинская Добровольческая Армия заявили, что не допустят новых майских провокаций в Одессе.

фото: investigator.org.ua