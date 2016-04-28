СМИ рассказали, как Украина пытается оттянуть выборы на Донбассе

Сегодня, 28 апреля, в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное Украине. Несмотря на то, что официальным предлогом для его проведения станет запрет оккупационными властями России Меджлиса крымских татар, на Совбезе ООН рассмотрят также ситуацию с нарушениями Минских соглашений

Об этом рассказал источник в МИД Украины в комментарии "Апострофу".

Как пишет издание, давление на Украину со стороны западных партнеров в части реализации политической части Минска-2 заставляет Киев искать способы оперативно переключить внимание Запада на Москву.

"В ходе заседания планируется обсуждение также темы Минских соглашений, а именно факта их многочисленных нарушений со стороны поддерживаемых РФ боевиков. Мы должны показать миру, кто действительно несет ответственность за срыв Минских соглашений", — сказал дипломат.

Источник также отметил, что о подобной инициативе Киев задумывался уже давно, однако ввиду приезда в Киев "западных посланников с убедительными просьбами" предстоящее заседание Совбеза приобретает для Украины стратегическое значение. Дело в том, что на текущей неделе Киев посетили главы комитетов по иностранным делам Германии, Франции и Польши, а также заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Их общим тезисом являлась настоятельная рекомендация украинскому парламенту уже в мае этого года проголосовать за так называемый особый статус Донбасса, а также принять закон о выборах на временно оккупированных территориях.

"Поскольку единой позиции по этому вопросу в Киеве не существует, украинские власти решили затягивать время любыми способами и сейчас хотят сконцентрировать внимание мировой общественности на России как стороне, которая препятствует реализации Минских соглашений", — подчеркнул собеседник.

Ранее Михаил Пашков отметил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса уже летом этого года, на проведении которых настаивает Запад, будут миной колоссальной силы в центре Европы и несут опасность не только для Украины, но и для ЕС.