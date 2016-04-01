США напомнили, что Москва должна содействовать безопасным выборам на Донбассе

Россия и боевики на оккупированной территории Донбасса должны выполнить Минские соглашения для возможности проведения выборов.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Марк Тонер, сообщает Укринформ.

По его словам, Москва должна также способствовать созданию всех условий для электоральных процессов, включая мониторинг ОБСЕ. Террористы пророссийские наемники также должны отвести тяжелое вооружение и свои войска, а также остановить обстрелы.

"Мы абсолютно четко заявляли о том, что Минские договоренности требуют достижения достаточного уровня безопасности, доступа ОБСЕ, а также возможности кандидатов баллотироваться и возможность людей услышать их перед тем, как пройдут голосования", — объяснил позицию США Тонер.

Как известно помощник госсекретаря США Виктория Нуланд побывала с рабочим визитом в Киеве. Тогда же появилась информация, что Вашингтон настаивает на проведении выборов в оккупированном Донбассе уже в ближайшее время.

Однако сама Нуланд заверила, что Вашингтон не выставлял Украине рекомендаций о конкретных датах проведения выборов.