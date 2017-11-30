Климкин о законе об образовании: Украина не примет ультиматум Венгрии

Министр иностранных дел Павел Климкин во время визита в Ивано-Франковскую область высказал свое мнение по поводу скандального закона "Об образовании".

По его словам, между Украиной и Венгрией из-за "языкового вопроса" идет сложный диалог, а не дипломатический конфликт, пишет местное издание Galka.

"Это дело Украины, что мы хотим делать и как мы это будем делать. Мы будем обсуждать это с общинами — венгерской и румынской. Я только что был в школе с польским языком обучения, и услышал, что каждый говорит прекрасно как на украинском, так на польском и английском. Это и есть чувство Европы", — сказал он.

Климкин также уточнил — ультиматумов Киев не приемлет, "и никаких заявлений тоже".

"Я уверен, что Венецианская комиссия, которой отправили на проверку закон, подтвердит важность знания украинского языка", — сказал Климкин.

Говоря о проблемах с обсуждением вопросов истории с польскими чиновниками, он отметил, что "общее прошлое нельзя политизировать".

"Уважение к каждому украинцу, который боролся за независимость Украины, — это главное. Без этого не может быть никакого разговора, в том числе с Польшей. То, что сбросили памятник в Польше, это отношение не к УПА, а ко всем людям, которые боролись. Эмоции из этого нужно убрать и перевести диалог на государственный уровень", — сказал министр.

Как известно, 5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов — в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон.

Напомним, экс-министр иностранных дел Швеции, член Евросовета по внешним связям Карл Бильдт заявил, что Венгрия играет в грязную националистическую политику.

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