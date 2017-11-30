В Минобороны рассказали, сколько за год иностранных боевых кораблей заходило в воды Украины

С начала 2017 года в территориальные воды Украины заходили около 20 боевых кораблей и одна подлодка стран-партнеров.

Об этом сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины Анатолий Петренко на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас 18 боевых кораблей и одна подводная лодка были в водах Черного моря. Это элемент нашего сотрудничества в сфере безопасности и это то, что реально влияет на баланс сил в Черноморском регионе", — сказал он.

По словам Петренко, это создает для Военно-морских сил Украины повод для проведения тренировок, а также готовить корабельный и командный состав "по лучшим стандартам". Он подчеркнул, что присутствие партнеров в территориальных водах держит баланс в сфере безопасности, тем более с учетом агрессии со стороны Российской Федерации.

Как известно, в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец James E. Williams (DDG-95). Корабль пробудет в порту Одессы ориентировочно до 2 декабря. В командовании ВМС ВСУ расценивают визит военного корабля США как продолжение поддержки со стороны ВМС США.