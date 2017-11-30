В Белом доме договорились об отставке Тиллерсона - СМИ

Представители Белого дома разработали новый план кадровых перестановок в администрации президента США Дональда Трампа.

Такую информацию сегодня, 30 ноября, в четверг, опубликовало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, действующий государственный секретарь и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон точно уйдет с поста. Его место займет нынешний директор ЦРУ Марк Помпео, которого, в свою очередь, на должности главы американского разведывательного ведомства сменит сенатор Том Коттон (Демократическая партия, штат Арканзас).

Сейчас точно неизвестно, принял ли президент Трамп окончательное решение по поводу запуска плана перестановок, однако он якобы уже полностью согласован со всеми высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Предполагатся, что все вышеуказанные отставки и новые назначения могут состояться в самое ближайшее время — либо в канун рождественских праздников, либо сразу после их завершения.

Напомним, ранее Тиллерсон заявил о том, что США плечом к плечу с Украиной противостоят российской агрессии.