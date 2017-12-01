"Нет причины для покания". Опубликован текст письма патриарха Филарета к РПЦ

Пресс-секретарь Украинской православной церквки (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал полную фотокопию письма патриарха Филарета, направленную в адрес патриарха РПЦ Кирилла.

"Копия письма Патриарха Филарета к Патриарху Кириллу.

1. Письмо написано по просьбе с МП, чтобы быть основанием на Соборе восстановить возможность молитвенного единения. К сожалению, эту возможность Собор отверг.

2. Письмо написано с дипломатическим желанием учесть "лицо" адресата, чтобы он мог сохранить его. К сожалению, адресат не пожелал учитывать ничьи интересы, кроме собственных.

3. Речь идет о том, чтобы РПЦ "вменила яко не бывшие" все решения, которые ЕЙ препятствуют общаться с УПЦ КП. То есть чтобы признала их недействительными с самого начала. Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, потому ЕГО они не волнуют. Те, кого это волнует - пусть ищут способ, как их отменить.

4. Патриарх не имеет причины "каяться перед РПЦ", потому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют. А прощать и просить прощения ЛИЧНО - обязанность каждого христианина.

5. Патриарх Филарет как Предстоятель Церкви является собратом всем другим Патриархам и Предстоятелей. Даже если они ведут себя не по-братски", - написал священнослужитель.

Напомним, накануне РПЦ и российскими СМИ начали тиражироваться сообещения о том, что на Архиерейском Соборе, который проходит в Москве , было заслушано обращение Филарета (Денисенко) с просьбой прощения и с предложением прекратить церковный раскол. Однако позднее архиепископ Евстратий (Зоря) такую информацию категорически опроверг.

Кроме того, сегодня, 1 декабря, патриарх Филарет планирует дать пресс-конференцию по данному поводу.