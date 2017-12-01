В Минобороны рассказали о новом российском оружии и технике на Донбассе

Российская армия активно испытывает новые образцы вооружения и техники во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Такую информацию озвучил Иван Руснак, первый заместитель министра обороны Украины Степана Полторака, во время официальной встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе, сообщается на сайте украинского военного ведомства.

"Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии", - сказал Руснак.

Посол ОАЭ, в свою очередь, поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Украиной и ОАЭ в сфере оборонной промышленности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия начала перемещать свою военную технику по всей линии своей европейской границы.