Сытник обвинил СБУ в срыве всех операций агентов НАБУ под прикрытием

Все операции агентов НАБУ под прикрытием прекращены из-за их срыва представителями СБУ.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"К сожалению, эта цель работниками отдела борьбы с коррупцией СБУ достигнута, возможность довести операцию до конца потеряна. И сейчас нам остается только оценивать те доказательства, которые уже были собраны на момент срыва этой операции. Вторая цель, это сорвать все операции, которые осуществляются подразделением офицеров под прикрытием НАБУ. И именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель также достигнута, операции, к сожалению, прекращены, и это даже с точки зрения морали антикоррупционных органов является просто аморальным", — рассказал Сытник.

Также директор НАБУ добавил: "Я хотел бы откровенно сказать, что если кто-то думает, что мы не владеем информацией о конспиративных помещениях других правоохранительных органов, то сотрудники этих органов глубоко ошибаются, у нас есть такая информация".

Он пояснил, что спецоперация Национального антикоррупционного бюро по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе была сорвана из-за отсутствия права учреждения проводить самостоятельную прослушку, сообщает 112.ua.

"Причины того, что произошло, к сожалению, мы об этом говорили 2 года по поводу автономного прослушивания и снятия информации с каналов связи. Какова бы не была секретная операция, к сожалению, данные о том, из каких каналов связи снимается информация по этой сделке, в отношении каких лиц, к сожалению, эта информация у наших коллег из СБУ. Эта информация была использована для того, чтобы завербовать этого фигуранта и в дальнейшем, используя формальное заявление по поводу мифической провокации и взятки, сорвать эту операцию и достичь тех поставленных целей, которые я озвучил", — сказал Сытник.

Директор НАБУ очередной раз выразил сомнение в том, что закон о самостоятельной прослушке НАБУ может быть принят Верховной Радой.

Он заверил, что "диверсии, атаки ни в коем случае не остановят той работы, которую делали".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко приоткрыл завесу тайны над методами работы НАБУ.