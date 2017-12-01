Саакашвили рассказал о задержании своего родственника в "Борисполе"

Дядю экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили задержали в киевском аэропорту "Борисполь".

"Моего дядю, брата мамы, уже 3 часа держат в аэропорту Борисполь и не пускают. Он живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел меня проведать", - написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили продлили срок разрешения на пребывание в Украине.