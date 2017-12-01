Скандал во Львове из-за карты с "ЛДНР": СБУ открыла дело о сепаратизме

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за инцидента с картой на форуме во Львове. Временно оккупированные территории на карте были обозначены, как "народные республики Донецка и Луганска".

Об этом сообщает пресс-центр ведомства на странице в Facebook.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Напомним, глава Львовской ОГА Олег Синютка подал заявление в СБУ с требованием расследовать факт случившегося 30 ноября во Львове во время открытия Форума по вопросам безопасности, когда на карте Украины временно оккупированные территории были обозначены, как "народные республики Донецка и Луганска" ( People's republics of Donetsk and Luhansk).