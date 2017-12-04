В БПП потребовали "вызора на ковер" руководства правоохранительных органов

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, нардеп Артур Герасимов считает обязательным вызов для дачи объяснений в парламент представителей руководства ГПУ, СБУ, САП и НАБУ.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета Рады во время своего обращения к спикеру Андрею Парубию.

"Я хотел бы обратиться к вам, Андрей Владимирович, и срочно пригласить в ВР руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специальной антикоррупционной прокуратуры, заслушать их и задать им вопросы", - заявил Герасимов, сообщает "РБК-Украина"

Кроме того, нардеп рассказал о том, что фракция "БПП" поддерживает Генпрокуратуру в конфликте с НАБУ.

"Мы полностью поддерживаем слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что антикоррупционные органы не имеют права получать данные нечестным путем, надо выяснить, каким образом используется контрабандное оборудование. Сейчас руководством бюро грубо нарушается закон о НАБУ", - отметил Герасимов.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о сомнительном статусе аппарата агентов НАБУ.