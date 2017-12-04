Американский генерал предостерег Порошенко от "усталости Запада от Украины"

Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал условия, при которых Украина может потерять поддержку западных стран.

"Вам надо осознавать, что эта поддержка не вечна. Она не сохранится, если мы не будем видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ. Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом - тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая "усталость от Украины", - цитирует военного Европейская правда.

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Он отметил, что предотвратить такой сценарий и сохранить доверие со стороны Запада - это зона ответственности Киева.

Ходжес отказался утверждать, что в настоящий момент "усталости от Украины" нет, но подчеркнул, что США верят в успех украинских реформ.

"Не возьмусь говорить за все страны. Хотя, конечно, есть государства, у которых был и есть очень высокий уровень ожиданий от изменений в Украине. Собственно, во всех странах есть ожидания относительно реформ в сфере прозрачности, в борьбе с коррупцией. Но США, безусловно, сохраняют преданность Украине. Верим ли мы в успех реформ? Абсолютно! Мы с Украиной - партнеры. А партнерство означает общую ответственность за успех", - заявил Ходжес.

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