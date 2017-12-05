Захватить Раду, занести Саакашвили. Луценко утверждает, что СБУ не допустила в Киеве "русскую зиму"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Cлужба безопасности Украины нейтрализовала московский план "русской зимы" в Киеве, "маленькая горстка" хотела принести людей в жертву так называемым "спецэффектам".

Некоторые участники акции под Верховной Радой за счет "Януковича-Курченко" (беглые экс-президент Виктор Януковичи и бизнесмен Сергей Курченко — Ред.) планировали захватить здание и занести туда бывшего главу Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, рассказал он на брифинге, пишет УНИАН.

"Среди нескольких тысяч людей, которые вышли под стены Верховной Рады тогда — в ноябре, находится горстка людей, которые за счет Януковича-Курченко, действующих под прикрытием ФСБ, планировали захват здания Верховной Рады, занесение туда Саакашвили — был один из планов, и даже использование оружия...", — отметил чиновник.

Генпрокурор добавил, что "другие известные на всю страну украинские политики также ввязались в еще более опасные игры". "... и мы обязательно доложим обществу и о них в то время, когда это будет выгодно следствию", — пообещал Луценко.

Напомним, в Киеве обыскивали квартиру Михеила Саакашвили, задержали силовики. Потом бывшего чиновника из машины СБУ вытащили активисты, он призвал сторонников идти на Банковую и требовать импичмента президента Петра Порошенко.