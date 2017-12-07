Народного депутата от фракции "Самопоміч" Егора Соболева уволили с должности главы Антикоррупционного комитета.

За законопроект №7368 Об отстранении от обязанностей Егора Соболева проголосовали 256 народных депутатов 7 декабря, сообщает NewsOne

Стоит отметить, что Соболев снят с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Перед голосованием между депутатами была оживленная дискуссия, которая часто переходила на личности. До принятия решения члены комитета признали, что работа Соболева не была успешной, и попросили парламент уволить его с этой должности.

Позже народный депутат Егор Соболев заявил, что голосование за его отставку является признанием эффективной работы. Он добавил, что ему с марта угрожали снять с должности руководителя комитета, поэтому был готов к этому.