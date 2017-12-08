Ситуация на фронте обостряется: 17 обстрелов боевиков и невосполнимые потери ВСУ

На Донецком направлении горячее всего было под Авдеевкой. Враг бил из 82-мм минометов и всего легкого пехотного вооружения.
Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек. За прошедшие сутки, 7 декабря, в районе проведения АТО, боевики 17 раз нарушили перемирие — 1 боец ВСУ погиб, еще 3 — ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Луганском направлении, еще в светлой время суток, враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Троицкого.
В вечернее время, из гранатометов различных типов, противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле Крымского, Лобачевого, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия — рядом с Луганским, Зайцевым и Станицей Луганской.
На Донецком направлении горячее всего было под Авдеевкой. Возле этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения.
Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали наших защитников в районе шахты Бутовка, Марьинки и Широкиного.
Кроме того, в районе Счастья и Марьинки зафиксировано пролет вражеских БПЛА, запрещенных Минскими договоренностями.
Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с апреле 2014 года погибли более 2 тыс. 750 украинских воинов.