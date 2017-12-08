"США готовы выделить триллион долларов Украине". В сети обсуждают инсайд из палатки Саакашвили

В сети обсуждают слова одного из сторонников Михаила Саакашвили, который рассказал, что Дональд Трамп пообещал выделить Украине гигантскую сумму на построение демократического государства по образцу Западной Германии и Южной Кореи.

На своей странице в Facebook сторонник Саакашвили, сотрудник "Антикремлевского блока", глава Союза Приднестровцев Украины Олег Хвощевский заявил, что стал свидетелем скайп-разговора Саакашвили с президентом США.

"Так получилось, что я провел некоторое время в палатке с Михаилом Саакашвили. Общая сырость, тусклый свет и вдруг вижу Мишу, который по скайпу говорит с Президентом США Трампом. Разговор идет на английском, а я его понимаю, и он меня радует с каждой минутой… Трамп говорит о том, что США готовы выделить триллион долларов на построение в Украине демократического государства, он приводит в примеры Южную Корею и Западную Германию, в которые США вложились по-настоящему… Теперь дело только в нас… Пожалуйста, люди, идем туда, где цивилизация, туда, где свобода, идем за будущее наших детей", — призвал Хвощевский.

Когда пользователи усомнились в правдивости слов автора, тот отметил, что разговор не был секретным, так как во время переговоров Саакашвили с Трампом в палатке находились другие люди.

Стоит отметить, что в настоящий момент данной записи на странице Хвощевского нет - она удалена или скрыта.

Как сообщалось ранее, Саакашвили заболел, но анонсировал марш в Киеве.

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