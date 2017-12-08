Боевики "ЛНР" из пулемета обстреляли своих диверсантов — разведка

На захваченной части Донбасса боевики так называемого "2-го армейского корпуса" (самопровозглашенная ЛНР) хотели обстрелять позиции сил АТО из пулемета, а попали в свою же диверсионно-разведывательную группу.

Инцидент произошел, в частности, из-за того, что командиры потеряли над террористами контроль, в рядах врага низкая дисциплина, рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

"… боевики одной из частей "2-го армейского корпуса" осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета передовых позиций сил АТО. В результате под огонь попала их же диверсионно-разведывательная группа, из этого же подразделения боевиков", — отметил он.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что в одном из неподконтрольных Киеву населенных пунктов между группой боевиков террористической "ДНР" возникла ссора, которая переросла в вооруженное столкновение.